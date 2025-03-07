Kedilerin Neden Mart Ayında Çiftleştiği Ortaya Çıktı: Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Kış aylarının sona ermesiyle artan gün ışığı, kedilerin beynindeki hipotalamus bölgesini uyararak cinsel aktiviteyi tetikler. Bu süreçte vücutta FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) salgılanır. FSH hormonu hem dişi hem de erkek kedilerin üreme sistemine doğrudan etki ederek, dişi kedileri çiftleşmeye hazır hale getirir. Erkek kediler ise bu dönemde dişileri etkileyebilmek için çeşitli sesler çıkarır ve onların peşinden ayrılmaz.