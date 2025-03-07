Kedilerin Neden Mart Ayında Çiftleştiği Ortaya Çıktı: Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Mart ayının gelmesiyle birlikte sokaklardan yükselen kedi sesleri birçok kişinin dikkatini çekiyor. Özellikle bu dönemde kızgınlık dönemine giren kediler sıkça görülmeye başlandı. Peki, kediler neden özellikle mart ayında çiftleşir? İşte merak edilen sorunun bilimsel açıklaması...
Kaynak: Haber Merkezi
Kediler, özellikle dişi olanlar mevsimsel üreme döngüsüne sahiptir. Bu döngü genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunlaşır. Mart ayında günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte, kedilerin kızgınlık dönemi (estrus) aktif hale gelir.
Kış aylarının sona ermesiyle artan gün ışığı, kedilerin beynindeki hipotalamus bölgesini uyararak cinsel aktiviteyi tetikler. Bu süreçte vücutta FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) salgılanır. FSH hormonu hem dişi hem de erkek kedilerin üreme sistemine doğrudan etki ederek, dişi kedileri çiftleşmeye hazır hale getirir. Erkek kediler ise bu dönemde dişileri etkileyebilmek için çeşitli sesler çıkarır ve onların peşinden ayrılmaz.
ÜREME MEVSİMİNİN BAŞLANGICI
Doğal olarak, kediler gün ışığının daha fazla olduğu dönemlerde üreme içgüdüsünü artırır. Bu nedenle mart ayı, onların çiftleşme sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. İlkbahar ve yaz boyunca kedilerin kızgınlık dönemi devam eder ve doğum oranlarında artış görülür.