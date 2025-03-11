Spot Piyasada Elektrik Fiyatları 2 Bin 799 Lira Olarak Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 14,4 oranında azalarak 1 milyar 297 milyon 801 bin 490 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için, en yüksek saat 18.00 ve 20.00'de 2 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 50 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 50 lira 13 kuruş olarak kaydedildi.

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2 bin 645 lira, en düşük ise 130 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA