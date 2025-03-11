Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13 Bin 480 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 480 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13 Bin 480 Lira Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 630 bin 968 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 866 bin 269 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 480 lira 14 kuruş olurken, gaz ticaret miktarı ise 937 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 154 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 806 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün toplamda 220 milyon 335 bin 742 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 219 milyon 858 bin 62 metreküp olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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