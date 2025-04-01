Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada doğal gaz fiyatlarının dün ve bugünkü verileri belli oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 485 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 922 bin 660 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 298 bin 765 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 485 lira, gaz ticaret miktarı ise 154 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 109 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 860 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 885 bin 397 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 920 bin 783 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA