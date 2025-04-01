Günlük Elektrik Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de günlük elektrik tüketim verileri belli olduç.

Türkiye'de dün günlük bazda 616 bin 285 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 608 bin 520 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 596 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 157 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 616 bin 285 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 608 bin 520 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile akarsu santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 793 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 30 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA