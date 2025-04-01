1 Nisan İtibarıyla Resmen Yasaklandı: Büyük Cezası Var

İç su balık avına ilişkin yapılan duyuruya göre, Bayburt'ta 1 Nisan itibarıyla iç sularda balık avı yasağı resmen başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İç su balık avcılığı ve satışı yasakları 1 Nisan’da başladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna istinaden hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği, ilimizde 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller (sazan, kadife, siraz, tatlı su kefali) ve yayın balığı avcılığı yasaktır. Ayrıca 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arası sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.



Belirtilen tarihler arasında yasak olan balık türlerinin avcılığının, belgesiz olarak naklinin ve satışının tespit edilmesi halinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA