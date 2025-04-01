Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Son Durum

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı belli olurken, yarın için geçerli olacak rakam açıklandı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 1371 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 109,1 artarak 1 milyar 431 milyon 122 bin 994 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 03.00'te 1371 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 432 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 487 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 865 lira 58 kuruş, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA