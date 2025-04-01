Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Son Durum
Spot piyasada elektrik fiyatlarına ilişkin veriler yayımlandı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı belli olurken, yarın için geçerli olacak rakam açıklandı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 1371 lira 39 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 109,1 artarak 1 milyar 431 milyon 122 bin 994 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 03.00'te 1371 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 432 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 487 lira 52 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 865 lira 58 kuruş, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA