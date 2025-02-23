Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 216 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 4 milyon 216 bin 100 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 535 bin 600 lira seviyesindeydi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi - Resim : 1

Günlük gaz ticaret miktarı 319 bin metreküp olurken, dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 850 lira, satış fiyatı ise 12 bin 555 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 284 milyon 110 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen miktar 285 milyon 150 bin 85 metreküp olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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