Ekrem İmamoğlu Duyurdu: 100 Bin Aileye 2 Bin TL Ödenecek

Ramazan ayının yaklaşması ile ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri konusunda da adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu Duyurdu: 100 Bin Aileye 2 Bin TL Ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla vatandaşlara, geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği sağlanacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı boyunca 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardımların toplam büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.

İmamoğlu, “Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda” dedi.

Ekrem İmamoğlu Duyurdu: 100 Bin Aileye 2 Bin TL Ödenecek - Resim : 1

KİMLER DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK?

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart cumartesi gününe kadar sürecek. İBB tarafından sağlanacak Ramazan desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

İBB tarafından bu desteğe yönelik başvuru tarihi, yöntemi ve şartlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği başvuru işlemleri sosyardim.ibb.gov.tr adresinden alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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