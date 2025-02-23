Savunma Sanayinin Yeni Gözdesi! PARS ALPHA için Geri Sayım Başladı

FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgedeki ihtiyaçlar için öne çıkan araçlarını tanıttı, PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı'nı sergiledi.

FNSS Genel Müdürü Nail KurtIDEX'in bölgenin ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu ifade ederek, etkinliğin bu yıl da kendilerini yanıltmadığını söyledi. Fuara yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Kurt, hemen hemen dünyanın bütün savunma sanayisi firmalarının fuarda yer aldığını, kullanıcı tabanlarını oluşturan Orta Doğu, Uzak Doğu'dan, yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan heyetlerin IDEX 2025'e katılım sağladığını belirtti.

IDEX'in bir kez daha bütün dünyanın, sektörün buluştuğu bir fuar olduğuna değinen Kurt, yüksek katılıma bağlı olarak yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini, zaman zaman bu trafiğe yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Fuara en son ve gelişmiş ürünleri PARS ALPHA 8x8 ile katıldıklarını dile getiren Kurt, "Hem bölgede hem ülkemizde bu araçlarla ilgili önemli projeler var. Dolayısıyla bir kez daha aracımızı sergileme imkanı bulduk. Sayıca çok ürünümüz var. Hepsini getiremiyoruz ama maketlerle standımızı destekledik diğer ürünlerle ilgili. 8x8'e çok büyük ilgi var. Dolayısıyla inşallah bölgede de yakın zamanda güzel haberlerle yine sizlerle buluşuruz. Takip ettiğimiz çok sayıda proje var." dedi.

35 YILLIK EMEK İLE GELİŞTİRİLDİ

ALPHA'yı özgün kılan her şeyin 35 yılın birikimiyle, müşteri deneyimiyle, teknik bilgiyle oluştuğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"5. nesil diyebileceğimiz bir PARS serisi. Dolayısıyla bütün bilgimizi, tecrübemizi aktardığımız muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Şöyle anlatıyorum PARS ALPHA'yı; sınıfında dünyanın dış ölçüleri itibarıyla en küçük aracı olmasına rağmen içeride en büyük hacmi sağlayan araç. Bununla birlikte müthiş bir görev ekipmanı taşıma kapasitesi var hacim olarak da yük olarak da. Koruma olarak özellikle önden konfigürasyon gereği çok büyük avantajları var. Yüksek korumalara çıkabiliyor ufak tefek ilavelerle. PARS ailesinde standart olan ön tarafta 200 derecenin üstünde bir görüş açısıyla yan yana hem komutana hem sürücüye bir durumsal farkındalık tanıyoruz. Bu herhangi bir elektronik ekipman olmadan da sağlanıyor durumda. Günümüzün optik ve elektronik sistemleriyle bu çok çok daha artırılmış durumda.

Her tekerlekten dönüş sayesinde 7,5-8 metre yarıçapta dönebiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj bu boyutta bir araç için. Onun ötesinde yükseklik ayarı yine bizde standart. Çoğu araçta olmayan bir özellik. Düz yollarda yüksek hızlara çıktığınızda aracın dengesi, emniyeti açısından çok önemli. Mayın tehlikesi olan arazilerde araç yüksekliğinin artırılarak ilave koruma sağlaması da PARS ailesinden gelen önemli bir özellik. Hepsiyle birlikte bunu yansıtırken bir de öndeki ve arkadaki personelin bir arada oturabileceği muhteşem bir iç hacim yaratarak PARS'ın son jenerasyonuna noktayı koyduk. Dolayısıyla çok güzel bir ilgi var. İnşallah dediğim gibi çok yakın zamanda önemli projelerde yer aldığını hep beraber göreceğiz."

‘ÇOK YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ’ DİYEREK DUYURDU

Aracın ismini özellikle seçtiklerini ve bilerek koyduklarını ifade eden Nail Kurt, "Sınıfının alfası olacağını biliyorduk daha tasarım safhasında. Dolayısıyla haklı çıktığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Türk savunma sanayisinin ihracat başarılarının ortada olduğunu vurgulayan Kurt, "FNSS olarak son dönemde büyük ihracat projelerimizin bitmesi nedeniyle yenileriyle ilgili çok çabamız var ama iyi haberleri veremedik. Çok yakın zamanda yine büyük, önemli haberleri paylaşacağız ve hep beraber ülke olarak sevineceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA