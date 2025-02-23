Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Yükseldi

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 17.00 ve 23.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 03.00’te 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 591 lira 35 kuruş seviyesinde hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruştan, en düşük ise 999 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA