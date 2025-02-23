Tavaların ve Tencerelerin Sapındaki Delik Meğer Bu İşe Yarıyormuş

KAŞIK VE SPATULA İÇİN DESTEK SAĞLIYOR

Tava veya tencerenin sapında bulunan bu delik, yemek yaparken karıştırma kaşığı veya spatulanızı yerleştirmek için mükemmel bir alan sunar. Böylece, karıştırma sırasında kaşığın doğrudan tezgaha veya ekstra bir tabağa bırakılmasına gerek kalmaz. Bu basit ama etkili yöntem, hem mutfak tezgâhınızı temiz tutar hem de fazladan bulaşık çıkmasını önler.