Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Netleşti

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 355 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Netleşti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasadaki işlem hacmi 17 milyon 643 bin 228 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün ise bu rakam 16 milyon 421 bin 782 lira seviyesindeydi.

Dün, spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 355 lira 96 kuruş olurken, toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 321 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 23 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 688 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 294 bin 889 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 256 milyon 465 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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