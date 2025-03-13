Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi
Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 400 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasadaki işlem hacmi 6 milyon 271 bin 300 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 653 bin 649 lira seviyesindeydi.
Piyasa verilerine göre, dün 468 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 70 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 730 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
DOĞAL GAZ ARZI 192 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI
Türkiye'ye dün toplam 192 milyon 694 bin 756 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 192 milyon 860 bin 840 metreküp olarak kaydedildi.
Kaynak: AA