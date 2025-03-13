Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul’da toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,94 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 2,29 ile inşaat sektörü gösterirken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 1,54 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR TİCARET ENDİŞELERİYLE YÖN ARAYIŞINDA

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına yönelik endişeler etkisini sürdürüyor. Yurt içinde ise yatırımcıların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

TCMB BAŞKANI KARAHAN’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

ABD temasları kapsamında Anadolu Ajansı’nın New York ofisinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Karahan, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI VE ABD VERİLERİNİ TAKİP EDECEK

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özetinin ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 puan seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA