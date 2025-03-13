Kuyumcuların İşi Daha da Zorlaşacak! Mehmet Şimşek'ten 'Altın' Talimatı: Çalışmalar Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde ince şerit halindeki altının kesilerek satışında artış yaşanması ve tüketici mağduriyeti oluşması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün alım satımına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Konuya ilişkin konuşan Bakan Şimşek kuyumculuk sektöründe kayıt dışılık mesajı vererek, “Tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz" dedi.

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Kuyumcuların İşi Daha da Zorlaşacak! Mehmet Şimşek'ten 'Altın' Talimatı: Çalışmalar Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıymetli maden sektörüne yönelik kritik bir adım attı.

KESME ALTIN TEHLİKE OLUŞTURDU, HAMLE GELDİ

Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

Kuyumcuların İşi Daha da Zorlaşacak! Mehmet Şimşek'ten 'Altın' Talimatı: Çalışmalar Başladı - Resim : 1

Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.

Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

Kaynak: AA

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