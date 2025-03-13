Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirdi

Koç Holding'in 6 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 1,3 milyar TL olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise cari yıl kârı 35,1 milyar TL olarak hesaplandı.