Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirdi
Koç Holding, 2024 yılı kârından pay başına net 5,848 TL nakit temettü dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunmaya hazırlanıyor. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kâr dağıtımına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding'in 6 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 1,3 milyar TL olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise cari yıl kârı 35,1 milyar TL olarak hesaplandı.
TEMETTÜ ÖDEME PLANI
Alınan karar doğrultusunda ortaklara toplamda 17,4 milyar TL temettü ödenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, 23 milyon TL Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na, 35,3 milyon TL ise intifa senedi sahiplerine aktarılacak. Temettü ödemelerinin tamamının nakit olarak gerçekleştirileceği ve 10 Nisan 2025 tarihinde ödemelerin yapılacağı belirtildi.
PAY BAŞINA ÖDENECEK TEMETTÜ TUTARI
Koç Holding, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına, hisse başına brüt 6,88 TL, net 6,88 TL ödeme yapacak. Diğer pay sahiplerine ise brüt 6,88 TL, net 5,848 TL nakit temettü dağıtılacak.
Genel Kurul’un onay vermesi halinde, belirlenen kâr dağıtım planı doğrultusunda ödemeler gerçekleşecek.