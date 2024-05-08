SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı
SPK, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle işlem yasağı cezası verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 7 Mayıs tarihli bülteninde ceza kararlarına yer verildi.
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) pay piyasası ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde SPK Kanunu'nun 107. maddesindeki "Piyasa dolandırıcılığı" suçu nedeniyle Ali Göşmen, Gülcan Gökdal, Harun Dönmez, Murat Çiftçi ve Zübeyde Çiftçi'ye işlem yasağı cezası verildiği belirtildi. 6 ay süreli işlem yasağı yarından itibaren uygulanacak.