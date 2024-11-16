Sonunda Bu da Oldu! 'Fakir Çayı' Dönemi Başladı

Karaköy'de bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için "fakir çayı" adı altında askıda çay uygulaması başlattı. Esnaf, seçeneklerine "yarım çay"ı da ekleyerek yarı fiyatına yarım bardak çay satmaya başladığını ve talep olduğunu söyledi.

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Enflasyonun yükselmesiyle hayat pahalılığı giderek katlanırken, boş tost, içi boş içli köfte, boş baklava gibi ürünler de birçok kez gündeme geldi. Vatandaşın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı mevcut ortamda şimdi de "yarım çay" satılmaya başlandı.

İstanbul'un Karaköy semtinde bir esnaf, seçeneklerine "yarım çay" ve "fakir çayı"nı ekledi. Kapıya “Yarım Çay bulunur” ve “Fakir Çayı bulunur” ilanları asan çay ocağının işletmecisi Ömer Seçkin, her iki seçeneğe de talep olduğunu söyledi.

Sonunda Bu da Oldu! 'Fakir Çayı' Dönemi Başladı - Resim : 1

Seçkin, yarım çay seçeneğini, ocak ayındaki asgari ücret zammının ardından kendisinin de çay fiyatına zam yapması üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası sembolik olarak sunmaya başladığını, fakir çayının da aslında 'askıda çay' uygulaması olduğunu ifade etti. Seçkin, bu seçeneğin daha çok emekliler için olduğunu belirtti.

'ESPRİ OLSUN DİYE YAPMIŞTIM'

Seçkin, uygulamayla ilgili şöyle konuştu:

"Yarım çay, çayımız 7,5 liraydı, birdenbire zam yapınca müşteri itiraz etmeye başladı fazla yaptınız diye. Ben de dedim siz de yarım için. Ondan sonra aklıma geldi, dedim buraya yazayım, hem espri olsun hem de isteyen olursa veririz. Tabii ki bazen isteyenler de var. Gelip yarım çay isteyen var. Bardağın yarısı kadar veriyorum. Ne kadar diyor, 4,90. Fakir çayı, askıda çay anlamında. Fakir çayı dediğin zaman gururuna yediremiyor, gururuna yedirip bana bir fakir çayı ver diyemiyor sadece okuyup geçiyor."

Sonunda Bu da Oldu! 'Fakir Çayı' Dönemi Başladı - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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