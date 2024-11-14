Zeytin Toplayan Emekliden Acı İtiraf: Maaşım Yetmiyor, Sadece Karnımı Doyurmak İçin

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yevmiyeci olarak zeytin toplayan 66 yaşındaki emekli Kadir Çıral, çalışma şartlarını anlatarak, maaşının kendisine yetmediğini açıkladı.

“EMEKLİ MAAŞIM HİÇBİR ŞEYE YETMİYOR”

“Ben emekliyim 13 bin maaş alıyorum. Ama benim 13 bin lira maaşım bana yetmiyor” diye sitem eden Emekli Kadir Çıral, şöyle konuştu: Yetmediğinden dolayı ben şimdi zeytin bahçesinde zeytin topluyorum. Amele olarak çalışıyorum, sadece karnımı doyurmak için. Çünkü emekli maaşım hiçbir şeye yetmiyor. Zor durumdayız, zor durumda olduğumuz için de elin tarlalarında çalışıyoruz. Maaşımız düzgün bir maaş olsa biz niye çalışalım? Benim yaşım 66 olmuş, 66 yaşındaki adam zeytin başında zeytin toplar mı? Ama biz topluyoruz çünkü niye? Evimize bir ekmek götürmek zorundayız.

"800 LİRA İLE ÇALIŞIYORUM"

Bir başka çalışan emekli Ekrem Türkmenoğlu ise "Emekliyim 12 bin 500 lira aylık alıyorum. Zeytin yevmiyesine gidiyorum. 800 lira yevmiye çalışıyorum. Maaşım yetmiyor yetse burada ne işim var. Ellerim çok sertleşiyor ve yarılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA