Altın Fiyatları İçin Tüm Göstergeler Onu İşaret Etti! Düşecek Mi Yükselecek Mi? ‘Yeni Fırsatlara Kapı Aralayacak’

Altın fiyatları son 3,5 yılın en kötü haftasını geride bıraktı. ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması yalnızca iç politika değil, küresel piyasalarda da birçok belirsizliği beraberinde getirdi. Trump’ın ekonomi politikalarının yarattığı soru işaretleri özellikle faiz indirim süreçlerine yönelik endişelerle birleşerek altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.

ABD Başkanlık seçimlerinden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim’de 2790 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak seçim sonuçlarının ardından değer kaybetmeye başlayan altın, haftayı yüzde 4,41’lik düşüşle 2566 dolardan kapattı. Bu, Haziran 2021’den bu yana altının en kötü haftalık performansı oldu.

ALTIN YERİNE KRİPTO PARA

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, altın yatırımcılarının Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte kripto varlıklara yöneldiğini ifade etti. Aslanoğlu, değerli madenler ile kripto varlıklar arasında ikame ilişkisi olduğunu belirterek, “Yılbaşından sonra altın fiyatlarında bir toparlanma görülebilir. Ancak kısa vadede altın için olumsuz bir tablo öngörüyorum. Orta vadede ise yeniden yükseliş beklentisi hakim” değerlendirmesinde bulundu.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, Trump’ın seçimi kazanmasının ardından doların güç kazandığını ve ABD varlıklarının yatırımcılar açısından daha cazip hale geldiğini vurguladı. Dolar endeksindeki yükselişin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Atılal, altın ETF’lerinin son dönemdeki performansının dikkat çekici olduğunu söyledi. Ancak seçim sonrası altın fiyatlarında yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşandığına da dikkat çekti.

ALTIN İÇİN OLUMLU TABLO

Atılal, ABD'nin kamu borcunun 35 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ve önümüzdeki yıl içinde 10 trilyon dolarlık borcun yeniden finanse edilmesi gerektiğini belirtti. Açık harcamaların ve faiz ödemelerinin hızla arttığını dile getiren Atılal, bu durumun finansal piyasalarda kaygıya neden olduğunu ifade etti. “Trump’ın radikal ekonomi politikaları, belirsizlik ve çalkantıyı artırabilir. Bu durum güvenli liman arayışını güçlendirebilir ve altın için pozitif bir etki yaratabilir” dedi.

ALTINDA YENİ FIRSATA KAPI ARALAYACAK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, ekonomik büyümenin istikrarlı ilerlediğini ancak faiz oranlarının hızlı düşürülmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulaması, altın fiyatlarının kısa vadede yükselmesini sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mehmet Baki Atılal, “ABD seçim riskinin yarattığı belirsizlik ortadan kalktı. Ancak bu, altın fiyatlarında yeni fırsatlar için kapı aralayabilir” diyerek, önümüzdeki dönemde altın piyasasında toparlanma ihtimaline işaret etti.