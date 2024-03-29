Son viraja girildi, dolar/TL yükselişe geçti!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar/TL, yükselişini sürdürdü.
Enflasyon ve seçim belirsizliği, TL'nin negatif getirisine yol açarken dolara olan talep arttı.
Artan talep doğrultusunda dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 32,36 TL'den işlem görmeye başladı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,33 TL'den tamamlamıştı.,
GÖZLER FED'DE
Öte yandan Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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