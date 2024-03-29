Son viraja girildi, dolar/TL yükselişe geçti!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar/TL, yükselişini sürdürdü.

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Son viraja girildi, dolar/TL yükselişe geçti!

Enflasyon ve seçim belirsizliği, TL'nin negatif getirisine yol açarken dolara olan talep arttı.

Artan talep doğrultusunda dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 32,36 TL'den işlem görmeye başladı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,33 TL'den tamamlamıştı.,

Son viraja girildi, dolar/TL yükselişe geçti! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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