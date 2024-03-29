Küresel piyasalar kapalı, altın fiyatları hareketli: Gram altın ne kadar?
Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsa kapalı olduğundan altının ons fiyatında işlem gerçekleşmezken, yurt içi piyasalarda dolar kurundan destek bulan altın fiyatları hareketlendi. Bu gelişmelerle gram altın yükselişe geçti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL kuru yükselişini sürdürdü.
Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları hareketlenirken, gram altın 2 bin 325 TL'den işlem görerek yükselişini sürdürdü.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 321 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI REKOR TAZELEDİ
Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde bugün birçok borsada işlem gerçekleşmezken altının ons fiyatı, dün 2 bin 232 dolara yükselerek rekor tazeledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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