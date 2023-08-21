TurkNet'ten internet fiyatlarına katmerli zam!

Son dakika haberi... TurkNet internet abonelik fiyatına son 7 ayda ikinci zammı yaptı. Böylece, TurkNet internet abonelik fiyatı 249,90 TL’den 299,90 TL’ye yükseldi.

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TurkNet'ten internet fiyatlarına katmerli zam!

Türkiye'de faaliyet gösteren internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, internet hizmeti fiyatlarına yaptığı zam ile gündemde.

Son yapılan zam ile TurkNet internet abonelik fiyatı 249,90 TL’den 299,90 TL’ye yükseldi.

SON 7 AYDA KATMERLİ İKİNCİ ZAM

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayına kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu.

TurkNet'ten internet fiyatlarına katmerli zam! - Resim : 1

Ancak 20 Ocak tarihinde yapılan zam sonrası 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de 249.90 TL oldu.

Böylece son yapılan zamla birlikte TurkNet, abonelerine son yedi ayda katmerli ikinci zammı yapmış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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