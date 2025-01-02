Merkez Bankası'ndan Yeni KKM Kararı: Kur Korumalı Destek Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat ile ilgili önemli bir karar aldı. 2025 yılı içinde sonlandırılması planlanan KKM ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz yükümlüsü firmalardan döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı.

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Merkez Bankası'ndan Yeni KKM Kararı: Kur Korumalı Destek Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkındaki Tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

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Kaynak: ANKA

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KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM) Resmi Gazete
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Öğrencileri İlgilendiriyor! KYK Kredisinde Değişiklik! Karar Resmi Gazete'de KYK Kredisinde Değişiklik Resmi Gazete'de
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