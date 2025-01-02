Öğrencileri İlgilendiriyor! KYK Kredisinde Değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

Tüm öğrencileri ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Öğrencileri İlgilendiriyor! KYK Kredisinde Değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik ile ilgili Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin, "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Öğrenciler Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin, KYK Bursu Ödemeleri BaşladıÖğrenciler Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin, KYK Bursu Ödemeleri BaşladıEğitim

Kaynak: ANKA

Etiketler
Resmi Gazete KYK Gençlik ve Spor Bakanlığı
Son Güncelleme:
Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün... Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...
Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor
Domuz Eti Skandalının Başrolüydü: Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam
Fırıncılar Odası Başkanı 'Benden Habersiz Zam Yapamazlar' Demişti: Fırın Dışında Satılan Bayilerde Ekmeğe Zam Fırın Dışında Satılan Bayilerde Ekmeğe Zam