Öğrencileri İlgilendiriyor! KYK Kredisinde Değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik ile ilgili Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin, "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: ANKA