Fırıncılar Odası Başkanı 'Benden Habersiz Zam Yapamazlar' Demişti: Fırın Dışında Satılan Bayilerde Ekmeğe Zam

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kararının ardından İstanbul'da ekmeğe zam geldi iddiasına Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Böyle bir zam kararı olsa benim bilgim olur.” demişti. Çetin’in bu söyleminden sonra ekmeğe zam geldi. Fakat zam fırın tezgahları dışında ekmek satan bayiler için geldi. İşte detaylar…

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Fırıncılar Odası Başkanı 'Benden Habersiz Zam Yapamazlar' Demişti: Fırın Dışında Satılan Bayilerde Ekmeğe Zam

Asgari ücrete yapılan zammın ardından ekmeğe zam gelmesi gündeme geldi. Sosyal medyada bir kırtasiyeci, ekmeğe yapılan zammı duyurdu ve yeni fiyatları paylaş ve İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı bu iddiaları yalanlamıştı.

Kırtasiyecinin paylaştığı gönderiye göre, İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL, kilogram fiyatı ise 62.50 TL olarak belirlendi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise bu iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir zam kararı olsa benim bilgim olur. Söz konusu iddia doğru değildir. Zam kararı alındığında açıklama yapılacaktır." demişti.

Fırıncılar Odası Başkanı 'Benden Habersiz Zam Yapamazlar' Demişti: Fırın Dışında Satılan Bayilerde Ekmeğe Zam - Resim : 1

Fırıncılar odası başkanı Çetin’in yalanlamasının ardından ekmeğe zam geldi. Sosyal medyada paylaşılan listede ekmeğe zammın fırınlarda değil ekmek satan bayilerde geldiği notu ise dikkat çekti.

Listenin başında “fırın tezgahları dışında ekmek satan bayiler için” yazarken odun ekmeği fiyatının 12,5 olduğu belirtildi.

İstanbul'da Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? Fırıncılar Odası Başkanı Son Noktayı Koyduİstanbul'da Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? Fırıncılar Odası Başkanı Son Noktayı KoyduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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