Merkez Bankası Duyurdu: KKM Uygulaması Sona Eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı açıklandı. 2025 yılında KKM'nin sonlandırılması planlanıyor.

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Merkez Bankası Duyurdu: KKM Uygulaması Sona Eriyor

2025 Para Politikası Metni yayımlandı

- Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürecek korunacaktır.

- Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. Enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanacaktır.

- Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması, ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

- PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacaktır.

- 2025 yılında KKM'nin sonlandırılması planlanıyor.

- Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle TL varlıklara talep devam edecek.

- 2025 yılında da dalgalı dövüz kuru rejimi sürdürülecek.

- Merkez Bankası kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım ve satım işlemi yapmayacak.

- Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnalar yıl içinde gözden geçirilecektir.

Kaynak: AA

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