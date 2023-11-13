Rakıya da zam!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte artan vergi yükü her geçen gün zamları tetiklemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

"ZAM GELDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Zam geldi, hayırlı olsun" dedi.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta bütün sigara gruplarına zam gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem