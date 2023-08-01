Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Temmuz ayına ilişkin 'Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi' verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 oranında arttı. Fiyatlar ise, yıllık bazda yüzde 63,7'ye yükseldi. Böylece endekste Nisan 2022'de yüzde 11,36'lık artıştan bu yana en hızlı aylık artış görüldü.

Üretici fiyatlarını izleyen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık yüzde 4,54, yıllık yüzde 66,57 arttı. Toptan eşyada madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji grubunda yüzde 9,70 artış yaşandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIMDA

Temmuz 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 17,35, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 16,02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 14,66, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 12,79, Konut Harcamalarında yüzde 10,07, Gıda Harcamalarında yüzde 8,61, Giyim Harcamalarında yüzde 2,33, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlendi.

Temmuz 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 11,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 9,70, Mensucat Grubunda yüzde 3,62, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,59, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,57, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,46 artış izlendi.

ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem