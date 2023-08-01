Denizli'de taksi ücretlerine zam!

Yapılan yakıt zamlarının ardından bir çok ilde olduğu gibi Denizli'de de taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Yeni yapılan zamla birlikte taksilerin açılış ücreti yüzde 71,42 artışla 35 TL'den 60 TL'ye yükseldi.

BÜTÜN TARİFELERE ZAM

Denizli'de yeni zamlarla birlikte 0 ile 2,5 kilometre mesafede açılış ücretiyle birlikte 60 TL ödenecek olup, 0 - 30 kilometre arasındaki tarifeye de yüzde 80 zamla 10 TL'den 18 TL'ye, 30-60 kilometre arasındaki mesafeye de yüzde 78,94 artış oranıyla 9,5 TL'den 17 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem