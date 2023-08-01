Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın ne kadar?

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay atacağı adımlara yönelik beklentilerdeki belirsizlikler de varlığını sürdürürken, bugün itibaren yoğunlaşacak veri gündeminin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

GÖZLER FED'DE

Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, Fed üyelerinin enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeleri sürüyor.

Buna göre, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, aylık enflasyon verilerinin iyi geldiğini, hedeflerinin büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürmek olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu gelişmelerle gram altın fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bin 696 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde bin 702 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 790 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 250 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla bin 957 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem