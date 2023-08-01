Eskişehir'de ekmeğe zam!

Seçimlerin ardından başlayan zam furyasına Eskişehir'de satılan ekmek de eklendi.

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Eskişehir’de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı.

Seçimlerin ardından jet hızıyla uygulanan vergi artışları ve akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan zam furyasına Eskişehir’deki ekmeğin fiyatları da eklendi.

Son günlerde buna bağlı olarak Türkiye’deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı.

Ürün girdi maliyetlerinin ekmek satıcılarının giderlerini karşılamadığını ifade eden bazı fırıncılar ekmeğin fiyatının 10 lira olması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: İHA

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Ekmek Zam Vergi
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