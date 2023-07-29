Motorine yeni zam yolda!

Son dakika haberi... Vergi artışları, enflasyon ve dolar kurunun sürekli yükselmesiyle birlikte motorin fiyatlarına yeni zam gelmesi bekleniyor.

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Motorine yeni zam yolda!

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

MOTORİNE YENİ ZAM YOLDA

Bu gelişmelerle birlikte artan dolar kuru ve enflasyonun hız kesmeden yükselmesi akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olurken Ekonomist Mustafa Sönmez, salı gününden geçerli motorine yeni zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Salı’dan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarının 1 TL dolayında artması bekleniyor. Haftalığa dönen zamlar devam edecek gibi."

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 TL,

- Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'den satılıyor.

Öte yandan seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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