İkinci el araç alacaklara uyarı: Dolandırıcılık arttı

Erzincan polisi ikinci el araç alışverişinde yaşanan dolandırıcılığa dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

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İkinci el araç alacaklara uyarı: Dolandırıcılık arttı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından son dönemde Erzincan sınırları içerisinde araç alışverişinde yaşanan “dolandırıcılık” konularıyla alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Dolandırıcılık Büro Amirliğince, Erzincan’da bulunan noter ve çalışanlarıyla görüşülerek konu hakkında yüz yüze bilgi verildi.

Noter binalarının dikkat çeken yerlerine dolandırıcılık konularıyla alakalı afişler asılırken kent meydanında ve noterlerde vatandaşlara bilgi maksatlı el broşürleri dağıtıldı. Buldukları yeni yöntemlerle her geçen gün çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirten Erzincan polisi, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Güvenilir yerlerden mutlaka araç alım ve satımının yapılması gerektiğini ifade eden ekipler, kilometre düşürme dolandırıcılığına karşı da kurumsal ekspertizlerden araç kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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