Deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı: Son tarih 7 Ağustos

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı: Son tarih 7 Ağustos

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
Anne babalar dikkat! Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar
Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber
Koç, Yapı Kredi'de hissesini sattı Koç, Yapı Kredi'de hissesini sattı
Kola fiyatlarına bir zam daha! Kola fiyatlarına bir zam daha!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti Emekli maaşları için zam hesapları değişti
Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu! Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi! İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi!
Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir! Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir!