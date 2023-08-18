Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini arttı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti. Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ DE ARTTI

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini arttı! - Resim : 1

FAİZ BEKLENTİSİ DE ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye!Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Faiz Enflasyon
Son Güncelleme:
Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…
Bitcoin'de Elon Musk etkisi: Sert düştü! Bitcoin'de Elon Musk etkisi: Sert düştü!
Uşak'ta taksi ücretlerine zam! Uşak'ta taksi ücretlerine zam!
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak! 43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!