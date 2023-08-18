Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu dolar/TL tahmini ve 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi rekor seviyelere yükseldi.

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Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlara göre, yıl sonu dolar/TL tahmini ve 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi rekor seviyelere yükseldi.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye! - Resim : 1

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken, bu anket döneminde 34,58 TL olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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