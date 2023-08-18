Bitcoin'de Elon Musk etkisi: Sert düştü!

Bitcoin Perşembe akşamı keskin bir şekilde düştü ve yüzde 9'a kadar düşerek 26 bin doların biraz üzerinde işlem gördü.

Coin Metrics verilerine göre, kripto para birimi en son yüzde 8'den fazla bir düşüşü yansıtan 26.593,68 dolardan işlem gördü.

MUSK'IN UZAY YOLCUĞU ŞİRKETİNİN SATMASININ ARDINDAN GELDİ

Bitcoin'deki düşüş, The Wall Street Journal'ın Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketinin sattığını bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.

TRADERLAR MUSK'I İZLİYOR

Dijital varlık traderları, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kripto para biriminde ödeme kabul etmekle kısa bir süre flört ettiği 2021'den bu yana Musk'ı yakından takip ediyor.

BİTCOİN YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Öte yandan Bitcoin'in fiyatı, 2021'in Kasım ayında 69.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak o zamandan beri fiyatı yaklaşık yüzde 70 düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem