Kriz derinleşti, zeytinyağı ihracatına yasak geldi!

Son dakika haberi... Kuraklık, enflasyon ve kur krizinin ardından zeytinyağı fiyatları uçuşa geçerken, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yasak geldi.

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Kriz derinleşti, zeytinyağı ihracatına yasak geldi!

Artan vergiler, enflasyon ve dolar kurunun zirveye çıkması sonrası çiftçinin girdi maliyetleri artarken, zeytinyağı fiyatları fırladı.

Bu gelişmeler sonrası Ekonomim'den Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı habere göre, Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri’ne sözlü olarak 1 Ağustos’tan 31 Ekim 2023’e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklandığını bildirdi. Karar ile ilgili resmi yazının daha sonra gönderileceği belirtildi.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

Tarım Kredi’de 1 litre naturel sızma zeytinyağı 199 TL ile 279 TL arasında değişiyor.

Kriz derinleşti, zeytinyağı ihracatına yasak geldi! - Resim : 1

KURAKLIK ZEYTİNYAĞINI VURDU

Öte yandan dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya’da devam eden kuraklık nedeniyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi.

Küresel piyasalarda zeytinyağının litre fiyatını nisan ayında gördüğü 5,4 Euro seviyesinden temmuz ayı ortası itibarıyla yeni rekor seviye olan 7,5 Euro’ya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Vergi Enflasyon Dolar İspanya Euro Zeytinyağı
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