Toplu sözleşme görüşmeleri başladı: Memur-Sen tekliflerini açıkladı

Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren ve bugün itibariyle başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeleri öncesi Memur - Sen'den açıklama geldi. Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2024 için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam teklifiyle masaya oturacaklarını duyurdu.

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Toplu sözleşme görüşmeleri başladı: Memur-Sen tekliflerini açıkladı

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle katıldı.

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Memur-Sen tarafından daha önce 129 maddelik bir teklif yayınlanmıştı. Zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Memur maaşları temmuz ayındaki seyyanen zam hariç 2010 yılından bugüne yüzde 811,7 oranında arttı. Maaş zammı, seyyanen zam dahil edilmediğinde enflasyonla başa baş gerçekleşti. Bu doğrultuda yapılacak görüşmelerin bir ay süreceği açıklandı.

TOPLANTI ÖNCESİ MEHMET ŞİMŞEK'E ÖZEL ZİYARET

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulunmuştu.

Ali Yalçın, Toplu Sözleşme görüşmelerinin, kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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