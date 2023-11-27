Kritik eşik aşıldı, gram altın rekor kırdı!

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilerle altının ons fiyatı 2 bin doları aştı. Ons altından destek bulan gram altın rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Kritik eşik aşıldı, gram altın rekor kırdı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentiler altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ediyor.

Böylece altının ons fiyatı 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test etti.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın bin 872 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kritik eşik aşıldı, gram altın rekor kırdı! - Resim : 1

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI ETKİLİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gram Altın Altın fiyatları Altın Ons Altın
Son Güncelleme:
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Mehmet Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz Mehmet Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı: "Tansiyon yükseldi, Erdoğan odayı terk etti" O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı