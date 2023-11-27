Kritik eşik aşıldı, gram altın rekor kırdı!
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilerle altının ons fiyatı 2 bin doları aştı. Ons altından destek bulan gram altın rekor kırdı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentiler altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ediyor.
Böylece altının ons fiyatı 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test etti.
GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın bin 872 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI ETKİLİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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