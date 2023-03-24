Kripto para borsası Binance'de işlemler durduruldu!

Son dakika haberi... İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de işlemler geçici olarak durduruldu.

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Kripto para borsası Binance'de işlemler durduruldu!

Kripto para borsası Binance, platformda spot işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Binance'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır."

BİTCOİN GERİLEDİ

Öte yandan yaşanan sorun nedeniyle Bitcoin yarım saat içerisinde 28 bin 106 dolardan 27 bin 730 dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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