Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemede tarih belli oldu

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi. Elitaş, "Düzenleme haftaya bitecek" dedi.

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Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemede tarih belli oldu

Emekliye zam düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞKUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkacak" dedi.

TARİH VERDİ

Elitaş, "Bugün kanun teklifini veriyoruz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu, salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar. Muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz" ifadelerini kullandı.

"7 BİN 500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞLARI AYNI KALACAK"

Elitaş, "7 bin 500 TL altındaki Emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" diye konuştu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. 

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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