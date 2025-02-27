SON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 Zam

Son dakika haberine göre, 600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk-İş ve Hak-İş, işçilerin zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sundu. İşçiler, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini ve ilk 6 ay için bu rakama yüzde 50 zam yapılmasını talep etti. Sonraki 6 aylık dönemlerde ise yüzde 25 artı refah payı eklenmesi istendi.

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SON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 Zam

Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi. İlk 6 ay için bin 800 liraya yüzde 50 zam istendi. Diğer 6 aylar için de yüzde 25, yüzde 10 refah payı talep edildi.

SON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 Zam - Resim : 1

ENFLASYON FARKI DA İSTENDİ

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

TAKVİM BELİRLENECEK

Bakan Işıkhan, işçilerin taleplerini aldıktan sonra işveren tarafı olan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’ndan (TÜHİS) karşı teklif isteyecek. Ardından Bakanlık bir takvim belirleyerek ve resmi görüşmeleri başlatacak.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan işçilerin yeni maaş oranları, görüşmelerin ardından netleşecek.

Kaynak: AA

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