Gram Altın Fiyatlarında Soğuk Rüzgarlar! Rekor Kırarken Ters Köşe Yaptı: Yüzde 1'lik Düşüş

Ons altın fiyatları yüzde 1'den fazla düşeek son 1 haftanın dip seviyesine geriledi. Altının ons fiyatındaki düşüş gram altın fiyatlarını da geri çekti. Altın gramı 3 bin 381 lira seviyelerinden ekranlara yansıyor.

Gram Altın Fiyatlarında Soğuk Rüzgarlar! Rekor Kırarken Ters Köşe Yaptı: Yüzde 1'lik Düşüş

Altın fiyatları, yüzde 1’den fazla düşerek son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların güçlenmesi yatırımcıları tedirgin ederken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasıyla ilgili ipuçları verebilecek kritik enflasyon verisini bekliyor.

Gram Altın Fiyatlarında Soğuk Rüzgarlar! Rekor Kırarken Ters Köşe Yaptı: Yüzde 1'lik Düşüş - Resim : 1

Spot altın yüzde 1,2 düşüşle ons başına 2 bin 880,79 dolara gerileyerek 17 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyatlar, güvenli liman talebinin etkisiyle pazartesi günü 2 bin 956,15 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 909,30 dolara geriledi. Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 31,62 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 artışla 967,30 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 yükselişle 927,50 dolara çıktı.

Gram Altın Fiyatlarında Soğuk Rüzgarlar! Rekor Kırarken Ters Köşe Yaptı: Yüzde 1'lik Düşüş - Resim : 2

GRAM ALTIN FİYATI DA DÜŞÜŞTE

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da geriledi. Gram altın bugün yüzde 1 düşüş yaşayarak 3 bin 381 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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