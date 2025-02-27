900 Milyar Liranın da Altına Geriledi! BDDK, Kur Korumalı Mevduat için Duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 21 Şubat haftasında, kur korumalı hesapların toplam büyüklüğü 916,6 milyar TL’den 879,3 milyar TL’ye düştü.

900 Milyar Liranın da Altına Geriledi! BDDK, Kur Korumalı Mevduat için Duyurdu

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 916,6 milyar TL'den, 879,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 663,5 milyar TL'den 16 trilyon 690,9 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 702,9 milyar TL'den 19 trilyon 871,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 90,9 milyar TL'den 2 trilyon 92,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 915,3 milyar TL'den 1 trilyon 875,3 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 324 milyar TL'den 328,8 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 21 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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