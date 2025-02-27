Türkiye'de Bir İlk! Kadın Girişimcilerden Oluşacak OSB için Kolları Sıvadılar

Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD), kadınların iş dünyasında daha etkin roller üstlenmesini sağlamak ve sanayi-ticaretteki yerlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. USİKAD Başkanı Müge Öz, misyonlarının kadın liderlerin sayısını, etkisini ve itibarını artırmak olduğunu belirterek, kadınların iş dünyasındaki başarılarını aile kurumundaki rolleriyle bütünleştirerek topluma katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34 seviyesinde olduğunu belirten Öz, kadınların sadece hizmet sektöründe değil, sanayi ve ticarette de etkin olmaları gerektiğini vurguladı. Kadınların sanayiye yönelmesini teşvik etmek amacıyla kooperatif çalışmalarının sanayileşme yoluna girmesi gerektiğini belirten Öz, küçük sanayilerin kurulmasını desteklediklerini söyledi.

TAMAMEN KADIN GİRİŞİMCİLERDEN OLUŞACAK OSB GELİYOR

USİKAD, tamamen kadın girişimcilerden oluşacak bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma projesi üzerinde çalışıyor. OSB’de özel eğitim ve kuluçka merkezleri ile kadın girişimcilerin üretim ve ihracat süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, ipek böcekçiliği gibi yok olmaya yüz tutmuş alanlarda üretimi destekleyen projeler de geliştiriliyor.

YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Kadın ihracatçılara yönelik teşvikleri artırmak için yeşil pasaport verilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Öz, kadın girişimcilerin küresel pazarlara daha hızlı erişim sağlaması için bu konuda girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Kadın istihdamı ve ihracat rakamlarının gözden geçirilerek kadınlara yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

YENİ GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİLİYOR

Kadın girişimciliğini daha sürdürülebilir hale getirmek için Genç USİKAD platformunu kurduklarını belirten Öz, gençlerin aile şirketlerinde başarılı bir şekilde bayrağı devralabilmesi için rehberlik ettiklerini söyledi. Kadınların iş dünyasında lider konuma gelmeleri ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer edinmeleri için eğitim, mentörlük ve teşvik programlarıyla destek sağladıklarını belirtti.

Kadın girişimcilerin artan özgüveni ve devlet destekleri sayesinde iş dünyasında daha fazla yer aldığını belirten Öz, kadınların iş yapabilme yetilerinin güçlendiğini ve ticarette sürdürülebilir markalar oluşturma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi