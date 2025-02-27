Enerji İthalatı Ocak Ayında Azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 6 milyar 386 milyon 299 bin dolara geriledi.

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Enerji İthalatı Ocak Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı ocak ayında yüzde 9,6 artışla 28 milyar 702 milyon 840 bin dolar oldu. Bu ithalatın 6 milyar 386 milyon 299 bin dolarlık kısmını ise enerji ürünleri oluşturdu.

Enerji ithalatı kapsamında değerlendirilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" kategorisinde geçen yılın aynı ayında 6 milyar 516 milyon 199 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 2 oranında azalmış oldu.

Öte yandan, ham petrol ithalatı da ocak ayında yüzde 2,4 düşüşle 2 milyon 361 bin 941 tona geriledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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TÜİK Ticaret Bakanlığı
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