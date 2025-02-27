Borsada Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 oranında değer kazanarak 9.653,08 puana yükseldi.

Borsada Yükseliş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, sabah saatlerinden itibaren yükseliş eğiliminde hareket etti. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 79,87 puan artış göstererek 9.653,08 puana ulaştı. İşlem hacmi ise 36,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,74'lük bir artış yaşadı. Sektör bazında en çok kazandıran endeks ise yüzde 1,7 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Diğer yandan, en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 0,74 ile turizm sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması, piyasalarda karışık bir seyire neden oldu. Bugün ise ABD'de açıklanacak olan büyüme verisi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yatırımcıların odak noktası haline geldi.

YATIRIMCILARIN TAKİP ETTİĞİ VERİLER

Analistler, öğleden sonra yurt içi para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme verisi ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç, 9.550 ve 9.450 seviyeleri ise destek konumunda görülüyor.

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Kaynak: AA

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